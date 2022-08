Dopo gli apprezzamenti del Sindaco di Tortona Federico Chiodi pubblichiamo oggi l’intervento del vice sindaco Fabio Morreale pubblicato sulle prime pagine della nuova guida turistica su Tortona e dintorni “Il buon vivere Tortonese”.

*******

L’assessore al Turismo: “Non si può mai affermare di conoscere veramente il luogo in cui si vive e questo libro ci ricorda quanta ricchezza abbiamo.”

Conoscere e raccontare un territorio in tutti i suoi aspetti peculiari richiede curiosità, tempo e pazienza, tanto che, molto spesso, anche quanti nascono e vivono in uno stesso luogo non possono mai affermare di conoscerlo veramente. La sfida per chi si occupa di promozione turistica, soprattutto per gli amministratori di un Comune che svolgono questo compito a livello istituzionale, è quella di stimolare negli altri l’interesse a conoscere ed esplorare luoghi nuovi, cercando di trasmettere quell’ammirazione che si ha per il proprio territorio, la propria “casa”.

Sfogliando le pagine di questo volume ho ritrovato il sincero affetto, la grande passione verso Tortona e il Tortonese e, soprattutto, la genuina voglia di raccontarlo ad un pubblico il più ampio possibile, ma anche ai propri concittadini che, come si diceva, non conoscono tutto della propria città. In questi anni, pur caratterizzati da molte difficoltà, l’Amministrazione Comunale di Tortona ha lavorato molto per far conoscere le proprie caratteristiche e la straordinaria offerta dal punto di vista storico e culturale, ambientale e paesaggistico, enogastronomico, intrecciando forti relazioni sia con i Comuni limitrofi, con i quali è sempre più necessario “fare sistema”, sia con enti e realtà più lontane per garantirsi uno spazio di visibilità importante in un mercato, quello turistico, che giocoforza diventa sempre più piccolo.

Il volume “Il Buon Vivere Tortonese” può rappresentare un altro tassello di quel racconto di Tortona e del Tortonese che possa appunto stimolare la curiosità dei potenziali visitatori e ci ricorda, ancora una volta, quale straordinaria e spesso sottovalutata ricchezza abbia da offrire.

Come amministratore e promotore del nostro territorio non posso che ringraziare l’autore Angelo Bottiroli e tutti i soggetti, in primis la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che hanno sostenuto questo progetto, che rappresenta anche una testimonianza e un invito per noi ad avere sempre maggiore cura del territorio e continuare quel percorso virtuoso di crescita e promozione che Tortona e il Tortonese meritano.

Fabio Morreale – Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Tortona