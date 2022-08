I Carabinieri della Compagnia di Tortona al comando del capitano Domenico Lavigna (nella foto in alto) in occasione della festività di Ferragosto, hanno incrementato i servizi esterni volti a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, traendo in arresto due persone.

Nel pomeriggio del 13 agosto, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri di Sale sono intervenuti presso un esercizio pubblico nei pressi della Stazione Ferroviaria di Tortona, dove hanno arrestato un 26enne di origini finlandesi per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale, per avere rubato dei liquori e, all’intervento dei Carabinieri, di avere opposto resistenza, colpendo uno degli operatori con uno schiaffo.

Nella serata del 14 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Tortona, nel corso di un servizio antidroga a Castelnuovo Scrivia, hanno arrestato un 32enne che, a seguito di perquisizione personale e locale eseguite di iniziativa, estese poi al domicilio, risultava detenere circa 410 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Entrambi gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri in attesa dell’udienza di convalida, avvenuta nella mattinata di ieri presso il Tribunale di Alessandria. Il cittadino finlandese e il 32enne sono stati condannati rispettivamente a nove e quattro mesi di reclusione, e, concluse le formalità, in virtù della concessa sospensione condizionale della pena, sono stati rimessi in libertà.

Nella foto sotto la droga sequestrata