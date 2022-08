Nella giornata di ieri, lunedì 1° agosto, alle ore 9.30 circa, agenti della polizia Municipale si portavano in via Pietro Isola dove era stata segnalata la presenza di una ragazza in stato confusionale. Giunti in loco procedevano alla identificazione della persona che risultava di nazionalità marocchina. La persona non parlava lingua italiana e viste le condizioni, quantomeno apparenti, di scarsa lucidità veniva allertato il servizio 118 e quindi trasportata presso l’Ospedale San Giacomo.

Si procedeva quindi ad esperire indagini relative al fatto accaduto e si veniva a conoscenza che la donna si era allontanata da casa dopo un litigio con il marito. Le indagini portavano, successivamente nel pomeriggio, alla identificazione del marito, anche esso di origine magrebina, che aveva in custodia il figlio minore. Le persone di cui in narrativa, sono quindi state identificate con certezza presso il Comando Carabinieri di Novi Ligure e sono risultate non regolari sul territorio nazionale. Venivano quindi inviate a presentarsi presso la Questura di Alessandria per le procedure relative alla regolarizzazione della loro posizione. Di tali fatti sarà notiziata l’Autorità Giudiziaria.