“Una guida che mancava, si propone come punto di riferimento per il turista e racconta la storia di un territorio vivo e ricco.” Così il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, illustra succintamente “Il Buon Vivere Tortonese” la prima guida storico-turistica di Tortona completa, mai realizzata prima d’ora in oltre duemila anni di storia della città e scritta con la collaborazione di 14 tortonesi.

Una guida unica, perché spiega tutto quello che c’è da vedere a Tortona e dintorni e verrà presentata ufficialmente per la prima volta MARTEDI’ 19 LUGLIO alle 18 presso il cortile del Teatro Civico di Tortona, davanti al chiostro dell’Annunziata, nell’ambito della rassegna “Estate d’Istanti” dallo stesso Sindaco Federico Chiodi e dall’assessore al Turismo Fabio Morreale.

La guida si articola in 430 pagine in carta patinata e rilegatura filorefe, di cui 214 a colori, contiene circa 600 fotografie fra colori e bianco e nero. Comprende luoghi, musei, dintorni, nozioni e curiosità particolari che sono ignote a tanti Tortonesi come conferma anche l’assessore al turismo Fabio Morreale che illustrandola scrive: “Non si può mai affermare di conoscere veramente il luogo in cui si vive e questo libro ci ricorda quanta ricchezza abbiamo.”

“Il Buon Vivere Tortonese” infatti non è soltanto una guida turistica sulle bellezze della zona ma anche un libro che racconta in maniera molto fluida e accattivante, tantissimo altro.

Realizzata in formato cartaceo ed ebook, da oggi è disponibile in tutta Italia e su tutti gli ibooke store su internet in formato cartaceo e nei prossimi giorni anche in ebook.

La Guida illustra Tortona e il suo territorio in ogni suo aspetto, cosa che non è mai stata fatta in passato.