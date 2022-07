Si è disputata domenica 3 luglio, presso il Golf Club Colline del Gavi a Tassarolo (AL), la 25ª gara

di selezione del 31° Campionato Italiano di golf dei Soci ACI. In un ambiante famigliare tra i vigneti

colorati del Gavi si snodano le 27 buche del circolo che hanno visto sfidarsi i numerosi golfisti

intervenuti.

Il circuito dell’Automobile Club d’Italia, ormai riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi

del panorama golfistico amatoriale italiano, quest’anno conta 39 gare di selezione, distribuite su tutto

il territorio nazionale, e una finale in Sardegna – Costa Smeralda.

La tappa alessandrina del Campionato che, nelle passate 30 edizioni, ha portato 100.000 iscritti a

fronteggiarsi sui campi dei vari Golf Club italiani, è stata l’ultima selezione su terra piemontese e ha

concorso, unitamente alle altre tappe in programma, a portare sul green i giocatori e loro famiglie a

condividere i valori dello sport e dello stare insieme all’aria aperta.

Lo sport da sempre riveste, infatti, un ruolo di primaria importanza per la Federazione come

evidenziato dalle parole del Direttore dell’Automobile Club Alessandria, Dott. Paolo Pinto,

“L’Automobile Club d’Italia è la Federazione Sportiva Automobilistica italiana ma oltre a

rappresentare il settore sportivo automobilistico nel nostro Paese segue con interesse anche altre

discipline, come il ciclismo supportato in occasione del Giro d’Italia. Per i soci ACI è stato, infatti,

sviluppato un bellissimo campionato di Golf, che appassiona i partecipanti da più di trent’anni con

premi di valore e tappe finali svolte nei più prestigiosi Golf Club di livello internazionale. Ho assunto

la direzione dell’Automobile Club Alessandria dal primo luglio e curerò con particolare interesse

l’attività sportiva realizzata sul territorio alessandrino, anche per l’importante valore educativo che lo

sport assolve, soprattutto per le più giovani generazioni”.

I Soci ACI vincitori delle due categorie riservate di ogni gara di selezione verranno ospitati alla

finale che verrà disputata presso il Golf Club Pevero dal 3 al 7 ottobre in un percorso di 18 buche

incastonato tra le acque della baia del Pevero e Cala di Volpe.

Uno scenario affascinante, già teatro di eventi di grande rilevanza internazionale, sarà la punta di

diamante del Campionato Italiano ACI Golf che, fino a settembre, garantirà a tutti gli appassionati

uno spettacolo unico ed entusiasmante. In quella sede verranno assegnati i titoli dei Campioni

Italiani di golf dei Soci ACI del 2022.

È possibile consultare la classifica dei vincitori Soci ACI per ciascuna gara di selezione sul sito

https://acigolf.it/.

Di seguito riportiamo l’elenco dei vincitori della tappa alessandrina tenutasi lo scorso 3 luglio:

1ª CAT.

1° NETTO PALMAS ANTONINO COLLINE GAVI

1° LORDO ODINELLI MARIO LE VIGNE

2° NETTO LUIS MARCO JIMMI COLLINE GAVI

3° NETTO SCARDIGNO MICHELE COLLINE GAVI

2ª CAT.

1° NETTO CASSESE FEDELE COLLINE GAVI

2° NETTO RICCI ANTONIETTA COLLINE GAVI

3° NETTO GUERRIERO EMANUELA CREMA

1° LADY N.A.

1° GENTLEMAN BERNASCONI ALESSANDRO CARIMATE

