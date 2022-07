Interventi di asfaltatura su numerose strade provinciali dell’entroterra. L’Amministrazione guidata dal Presidente Claudio Scajola ha messo a punto un programma di interventi che interessano le vallate della provincia. Nella prossima settimana i lavori appaltati dalla Provincia cominceranno in particolare nella Bassa Valle Arroscia e a Monesi.

Da lunedì 4 luglio la ditta Fognini di Sanremo (la direzione dei lavori è affidata ai geom. Roberto Barla e Piercarlo Gandolfo) eseguirà opere di asfaltatura su alcuni tratti della Sp 12 a Gazzo (frazione di Borghetto d’Arroscia), sulla Sp 14 ad Aquila d’Arroscia, sulla Sp 78 ad Aquila d’Arroscia e a Borghetto d’Arroscia. L’importo complessivo dei lavori è di 100 mila euro. La conclusione degli interventi è prevista il 10 luglio.

Da martedì 5 luglio la ditta Boero di Pornassio (direttore dei lavori geom. Enrico Nappelli) inizierà la riasfaltatura in alcuni tratti della Sp. 100 dal piazzale di Monesi sino a San Bernardo di Mendatica. Alla conclusione dei lavori – prevista il 15 luglio – sempre sulla stessa strada cominceranno gli interventi della ditta Saisef di Garessio (Cuneo) nel tratto di strada compreso tra San Bernardo di Mendatica sino al bivio con la Statale 28 a Nava, che si concluderanno il 31 luglio. Il costo complessivo dei lavori è di 300 mila euro.

Sono in corso di avanzata esecuzione varie asfaltature in Valle Impero, affidate all’Impresa Aicardi di Chiusavecchia (direttore dei lavori il geom. Walter Settembrino) per un importo complessivo di 105.640 euro: le opere sono in procinto di essere concluse sulla Sp 33 a Bestagno, frazione di Pontedassio, sulla Sp 21 “Colle d’Oggia” al Colle di San Bartolomeo, sulla Sp 99 a Pontedassio, sulla Sp 29 a Chiusanico.