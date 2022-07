L’Ariston di Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo , hanno il piacere di comunicarVi che ,a partire da lunedì 4 luglio 2022, in Piazza Borea D’Olmo per la Rassegna “CINEMA SOTTO LE STELLE” verranno effettuate delle proiezioni di film all’aperto, la programmazione si effettuerà dal lunedì al giovedì nel mese di luglio e agosto.

I film che verranno proiettati sono film della stagione passata e alcuni film in programmazione e in uscita nel periodo estivo:

Le proiezioni partiranno il 4 luglio con il film “Sing 2” un film family che per l’occasione dell’apertura della stagione verrà proiettato a ingresso libero fino ad esaurimento posti, alle ore 21.30 ; la proiezione sarà preceduta da un benvenuto da parte dell’Assessore Giuseppe Faraldi e dal Dott. Walter Vacchino.

Le successive proiezioni verranno effettuate a pagamento – prezzo intero € 6,00 e ridotto € 5,00 (ragazzi fino a 12 anni) – per il mese di Luglio e verranno proiettati alle ore 21.30.

La biglietteria verrà effettuata alla cassa dell’Ariston – informazioni sul sito www.aristonsanremo.com – e al numero 0184/506060.

Ariston srl

Dott. Walter Vacchino

“Ormai il cinema all’aperto è diventato un appuntamento fisso del calendario estivo, molto atteso e apprezzato da cittadini e turisti. Il Teatro Ariston offre una programmazione ricca e interessante, capace di attirare i gusti di tutti, grandi e piccini. Ringrazio il dottor Vacchino per aver nuovamente proposto all’Amministrazione comunale un calendario di incontri che amplia ulteriormente l’offerta di intrattenimento della stagione estiva”.

L’assessore al turismo

Giuseppe Faraldi