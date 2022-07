Poste Italiane ha attivato ad Imperia due nuovi sportelli automatici ATM Postamat, in sostituzione dei precedenti, più vetusti. Gli sportelli, dotati di una tecnologia di ultima generazione, si trovano presso gli Uffici Postali Imperia 1 in Via Martiri della Libertà 33, e Imperia 3 in Via del Pescatori 3.

Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, gli ATM Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

Le sedi di Via Martiri della Libertà e di Via dei Pescatori sono aperte al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:35 ed il sabato fino alle ore 12:35.