Intervento di routine, ma molto importante per l’incolumità dei cittadini quello effettuato nella giornata di ieri pomeriggio, venerdì 15 luglio, dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono intervenuti in via Costa Ludovico, la stretta stradina che collega piazza San Rocco a Piazza San Simone in pieno centro storico cittadino, per rimuovere una tettoria pericolante.

L’intervento è durato breve tempo ma è stato determinante per preservare l’incolumità dei passanti.

Secondo quanto emerso, la tettoia già danneggiata ma in modo non grave dal vento della scorsa settimana, ha subito un grave peggioramento e rischiava di finire sull’asfalto, di qui l’intervento dei vigili del fuoco.