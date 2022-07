Tradizionale appuntamento di rilievo questa sera, sabato 16 luglio e domani, domenica 17 a Diano Marina dove a Villa Scarsella si svolgerà la tradizionale rassegna “Arcadia in festa” .

L’appuntamento per le due serate dove si potranno degustare piatti locali e non solo, è dalle 19,30 in poi e accanto alle serate enogastronomiche si terranno danze e balli a cura dell’Associazione Arcadia.

L’ASSOCIAZIONE ARCADIA (Tratto dal sito ufficiale)

Il 5 aprile 1993 quando, in sparuto gruppo, ci siamo recati dal notaio per fondare l’associazione socio-culturale Arcadia, ognuno di noi avvertiva la necessità di creare momenti d’incontro e manifestazioni per offrire solidarietà, valorizzare la storia, le tradizioni ed i costumi del nostro territorio, ma anche occasioni di sano divertimento.

A distanza di vent’anni la nostra associazione è più viva che mai!

Mi sembra quindi necessario fare un sia pur sintetico excursus sulle iniziative che, nell’arco di questi anni, hanno fatto sì che l’associazione si sia radicata sempre più nel nostro Golfo.

Gli iscritti sono stati molto numerosi, oltre 100 all’anno, con punte massime di 160, ed hanno sempre prestato la loro opera a titolo assolutamente volontario.

Aiutare chi ha bisogno è stata sempre una priorità dell’attività di Arcadia e, con manifestazioni mirate, si sono raccolti fondi per beneficenza, entrando in rapporto con Lega del Filo d’Oro, AIFO, Emergency, Lega per la Lotta contro i Tumori, Croce Rossa Italiana, Travel for Others, e dando un aiuto a queste organizzazioni che si occupano dei diseredati del terzo mondo, ma anche dei diversamente abili e degli ammalati del nostro mondo “civilizzato”.

Già da subito l’Associazione ha collaborato con alcuni Comuni per organizzare manifestazioni importanti come il Festival internazionale del Circo, il concorso Alberi natalizi e tavole imbandite, l’incontro fra i nostri amici animali, la sagra “Arcadia in Festa”…

Da questa collaborazione, su proposta di Arcadia, è nata l’intitolazione della sala mostre del Palazzo del Parco di Diano Marina a Rodolfo Falchi, grande figura di antiquario dianese.

Analoga collaborazione si è sviluppata fra Arcadia e l’Istituto Comprensivo Dianese, con la pubblicazione di due libri dal titolo “Amici animali” e “Il Natale”, che hanno raccolto elaborati degli alunni ,scritti in prosa o poesia. Per alcuni anni abbiamo organizzato, nella piazza del paese, una semplice ma significativa manifestazione: il “lancio di palloncini” che portavano in cielo un messaggio di pace scritto a scuola da ogni bambino. Arcadia ha organizzati anche alcuni carnevali, con divertenti giochi e rappresentazioni per i bambini. Già da un paio d’anni alcune socie di Arcadia stanno offrendo la loro competenza alla scuola, per realizzare lavori manifatturieri, collaborando strettamente con gli insegnanti.

L’incontro con la Parrocchia di Diano Marina si è realizzato, soprattutto, con una sagra estiva finalizzata a raccogliere fondi per ristrutturare le Opere Parrocchiali. Con la Chiesa di Diano Calderina, che è una stazione sul Sentiero ligure di Santiago di Compostela, si è organizzata una breve camminata, con oltre cento partecipanti, sulla Via della Costa, da Cervo a Diano Calderina.

Numerose sono state le collaborazioni con le altre associazioni di volontariato per organizzare insieme manifestazioni: Amici della Musica con il ciclo musicale di celebrazioni mozartiane, Circolo Filatelico con la mostra filatelica dei Nobel donna, Scenart, Studio Danza Diano, Comitato Valorizzazione Viale Kennedy, Famija dianese, Marinai d’Italia, Amitiè sans frontiere, Lyons…

Arcadia si è cimentata anche nel teatro e, grazie al contributo volontario di esperti attori amatoriali, ha messo in scena alcuni pezzi teatrali di grande suggestione. Ha proposto sia monologhi che spettacoli organizzati da compagnie come i “Cattivi di Cuore” o da compagnie dialettali.

Un fiore all’occhiello è stato sicuramente il rapporto con la Lega per la Lotta contro i Tumori che, per alcuni anni, nella nostra sede, ha effettuato mensilmente visite preventive gratuite per i tumori femminili e maschili. E’ un nostro vanto poter affermare che diverse persone, grazie a queste visite, hanno potuto intervenire con rapidità su un loro problema di salute e risolverlo completamente.

La nostra sede non è servita solo per riunire il consiglio direttivo dell’Associazione, ma il locale, per quanto angusto, è stato attrezzato, di volta in volta, per fare visite mediche, corsi di decoupage, di pittura su ceramica, di bigiotteria, di pasticceria, di pactwork con filo e senza filo, di ricamo.

Numerose sono state le esposizioni temporanee: da quelle più recenti, risultato dei nostri corsi, con ceramiche dipinte, lavori di decoupage, icone, all’Arte in Bancarella, significativa sfilata di dipinti sulla passeggiata di Diano nelle serate estive che abbiamo ripetuto per parecchi anni; ad Arti e Mestieri, una spolverata sugli attrezzi e i mestieri dei nostri bisnonni. Ma, nel corso degli anni, abbiamo ricordato le nonne con ben tre mostre a loro dedicate: Artigianato femminile, ampia esposizione di manufatti del gentil sesso del secolo scorso; Abiti da Sposa e La Seduzione della Nonna, in cui abbiamo avuto modo di apprezzare, recuperando dagli antichi armadi, come le nostre bisnonne affrontassero il giorno più bello, ma anche di sbirciare la loro lingerie.

La donna e il suo ruolo nella società, infatti, è sempre stato un tema dominante di Arcadia, e l’8 marzo la giornata simbolo per evidenziarlo. Per parecchi anni abbiamo festeggiato tale ricorrenza con la proclamazione della “Donna dell’anno”, scegliendo persone o gruppi di persone, come ad esempio le suore degli infermi, che avevano dimostrato di essere un esempio di solidarietà, capacità, forza interiore.

Il coronamento della nostra attività in questa direzione è stata la Mostra permanente sulle attività della donna in Liguria dal 1850 al 1950 allestita nel Castello di Cervo. Questa nostra mostra , tutta al femminile, è infatti una celebrazione del lavoro e della presenza, spesso oscura, della donna nella nostra società, baluardo concreto di usi e costumi della nostra terra.

Un altro capitolo molto denso dell’attività di Arcadia è stato quello degli incontri conoscitivi e delle conferenze con qualificati relatori che, negli anni, hanno abbracciato numerosi temi di interesse socio-culturale. Ad ogni argomento di solito è stato dedicato un ciclo annuale e tali incontri, normalmente, hanno avuto luogo nella sala consiliare del Comune di Diano Marina, gentilmente concessa dall’amministrazione comunale, così come ci è stato offerto l’utilizzo di un locale in via Cavour, nostra sede da ormai una decina d’anni. In questi incontri pubblici si è parlato

di Antiquariato e di Arte, con delle splendide conferenze che hanno riempito all’inverosimile la sala di persone interessatissime;

di Tematiche Ambientali, Ecologiche e di Riciclo, anticipando di alcuni anni le problematiche urgenti che ora sono avvertite da tutti;

di Salute, con medici specialisti che, con la loro competenza, hanno fornito gli strumenti per una reale educazione alla salute;

di Problematiche dell’Adolescenza. Esperienza questa che, per l’importanza dei temi trattati e dei relatori, è stata ritenuta degna di essere considerata corso d’aggiornamento per gli insegnanti dal Provveditorato agli Studi;

di Viaggi ed Esplorazioni che ci hanno consentito di vedere, spiegate dallo scalatore in persona, l’Everest, tutte le 7 vette più alte dei continenti e vari territori inesplorati e assolutamente lontani da noi;

di enigmistica, di meridiane, di enologia….

Per i nostri soci abbiamo organizzato gite per vedere esposizioni pittoriche, paesaggi naturalistici, feste di paese, artigianato, cantine e castelli, chiese e palazzi. Qualche esempio: Torino per visitare le gallerie di Pietro Micca e il museo del cinema; Bossea per ammirare le sue grotte; Perinaldo per osservare insieme le stelle dall’osservatorio; Genova per i mercatini di Natale, l’acquario, la filigrana di Campoligure; Brescia e di nuovo Genova per importanti esposizioni di impressionisti; Francia per l’abazia di le Thoronet e Saint Tropez; e poi le carrozze antiche, gli asini del palio di Alba, le piante esotiche di Phoenix…

Nel 2001 siamo stati premiati dal Comune di Diano Martina con la Diana d’oro

Per concludere non posso non citare la nostra sagra che da ben 19 anni, per tre giorni consecutivi, si tiene nel Parco di Villa Scarsella a metà luglio, con l’aiuto di oltre 50 volontari. Vengono preparati, per tutti gli avventori, piatti tipici, all’interno di una festa danzante, con una speciale ruota della fortuna e una pesca di beneficenza. E’ un impegno molto grosso, ma “Arcadia in Festa” è in fondo il carburante di tutta la nostra attività e ci ha consentito di finanziare tutte le nostre manifestazioni.