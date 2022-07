Un decesso e ben quattro persone ferite gravi in provincia di Alessandria, nella giornata di oggi, venerdì 15 luglio., fra cui un grave incidente nel Tortonese e precisamente alla frazione Caldirola di Fabbrica Curone dove durante un’allenamento di downhill è caduto e si è fatto molto male un ragazzo di 17 anni.

Secondo la prima sommaria ricostruzione l’incidente con la bicicletta è avvenuto durante una discesa sull’apposta pista dove si svolgono gare e allenamenti di questa particolare disciplina sportiva.

Il giovane ha perso il controllo della bicicletta ed è ruzzolato rovinosamente per alcuni metri. E’ accaduto verso le 15 di oggi pomeriggio e sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 e i sanitari dopo un primo esame sul posto, viste le gravi ferite riportate hanno deciso di trasportare il ragazzo all’ospedale “San Martino” di Genova dove il 17enne è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, secondo quanto è stato possibile appurare sarebbero molto gravi.

Ma questo è soltanto uno dei cinque gravi incidenti di una giornata molto difficile per i soccorritori del 118 iniziata alle ore 11 a Valenza dove una donna è stata investita davanti al supermercato Unes di via Dante ed è stata trasportata in gravo condizioni all’ospedale civile Santi Antoniuo e Biagio di Alessandria.

Sempre alle 11 ma a Molare in località campale un’auto si è ribaltata per un incidente stradale e un uomo di 83 anni è+ stato intubato e trasportato in gravi condizioni sempre all’ ospedale di Alessandria

Mezz’ora dopo, alle 11.30 ad Acqui Terme in località Ponti incidente stradale di uno moto con un dinamica non chiara nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 57 anni trasportato prima all’ospedale di Acqui Terme poi al cto di Torino causa l’aggravarsi della situazione.

Alle 16.30, infine, presso la piscina di Capriata d’orba si è registrato il decesso uomo 70 anni la cui dinamica è ancora da chiarire.