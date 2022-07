L’argomento più importante affrontato ieri sera Il Consiglio comunale di Tortona lo ha illustrato l’assessore Luigi Bonetti e riguarda la relazione di congruità economica e lo schema di contratto di affidamento del servizio di gestione dei parcheggi “a raso” cioè le strisce blu, in città e del parcheggio interrato “Passalacqua” per dieci anni ad Asmt Tortona, società partecipata del Comune di Tortona.

Si tratta di un affidamento “in house” cioè direttamente ad una partecipata pubblica, senza effettuare gara d’appalto. Come si ricorderà il servizio era stato esternalizzato dal Comune già dal 2011, attualmente affidato ad ICA società che per conto del Comune si occupa anche del servizio di riscossione dei tributi.

Il contratto era scaduto nel 2020 ma era stata necessaria una proroga concessa a causa della crisi Covid che non aveva consentito il regolare svolgimento del servizio per lunghi periodi e i relativi incassi. Per effettuare l’affidamento diretto “in house” il Comune ha effettuato una indagine di mercato la scorsa primavera, come prevede la legge in materia, in modo da verificare che l’offerta di Asmt fosse in linea con il mercato. Nella sostanza la proposta prevede una quota fissa di 125 mila euro annui che il Comune verserebbe ad Asmt oltre a un aggio “variabile” sull’incassato (che storicamente si aggira intorno ai 700-800 mila euro l’anno), al netto della quota fissa.

Inoltre Asmt si impegna ad una serie di investimenti, 142 mila euro nel primo triennio per: la sostituzione dei 25 parcometri (ritenuti obsoleti e in parte malfunzionanti) con nuovi apparecchi di ultima generazione; la manutenzione del parcheggio “Passalacqua” con sistemazione di tutti gli impianti; il ripristino della cartellonistica; una campagna pubblicitaria per sensibilizzare l’utilizzo del parcheggio “Passalacqua” mettendo in luce gli aspetti positivi (sicurezza e costi contenuti). In generale a Tortona sono 872 i “posti blu” in superficie, a cui si aggiungono i 532 dei due piani interrati del parcheggio “Passalacqua”. Asmt nella sua proposta si impegna a mantenere i livelli occupazionali, impegno che è stato inserito anche nella delibera del Consiglio comunale come elemento vincolante alla sottoscrizione dell’accordo; attualmente il personale impiegato per il servizio è di tre unità (un impiegato amministrativo e due ausiliari del traffico). Il Consiglio ha votato la delibera all’unanimità