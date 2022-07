I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, durante lo svolgimento del servizio di

Pubblica Utilità “117”, nel corso della quotidiana attività di controllo economico del territorio, hanno effettuato

un intervento di particolare rilievo.

Nella notte tra il 06 e il 07 luglio scorso, una pattuglia della Compagnia di Imperia, attivata dalla Sala Operativa

del Comando Provinciale, ha sventato un tentativo di furto in abitazione a Sanremo, arrestando in flagranza di

reato il responsabile.

In particolare, i proprietari dell’abitazione, dopo avere avvertito dei rumori e scorto un individuo estraneo sul

proprio terrazzo, richiedevano l’intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza che prontamente si portava

sul posto.

Giunti sul luogo, i militari iniziavano le operazioni di ricerca che permettevano di individuare, tra la vegetazione

circostante, appena fuori dall’abitazione, un soggetto di origine nord-africana che veniva fermato in flagranza di

reato.

L’arrestato veniva quindi accompagnato, nella stessa giornata, dinanzi all’Autorità Giudiziaria per l’udienza di

convalida ed il contestuale giudizio con rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice convalidava l’arresto e

disponeva il divieto di dimora nella Provincia di Imperia

