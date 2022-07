Dopo il brillante Festival M&T, che ci ha regalato una settimana di eventi stratosferici, San Bartolomeo al Mare torna ad accogliere gli showman locali a partire da Paolo Bianco, che mercoledì 13 luglio alle 21.30 darà il via ai mercoledì del karaoke, in zona Anfiteatro. La formula è quella che da anni appassiona ed emoziona il suo pubblico, con la scaletta dei cantanti amatoriali che prenotano il proprio momento di gloria e i turisti che si fermano ad applaudire.

Si continua giovedì con l’animazione musicale di Dj Tex in piazza Torre Santa Maria, sempre alle ore 21.30: i pezzi più ascoltati e ballati dell’estate saranno i protagonisti di una serie di serate di luglio e agosto.

Ancora musica nelle serate di venerdì 15 e sabato 16 luglio, questa volta in piazza Andrea Doria dove venerdì sera si esibiranno i Senza Ali-B (Vasco Rossi tribute band) mentre sabato sera ci sarà un dj set, il tutto accompagnato da street food, per pranzare e cenare in loco dalle 11.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 24.00.

Chiude la settimana Gianni Rossi con il suo Balliamoci l’estate: domenica 17 luglio appuntamento in piazza Torre Santa Maria alle 21.30. Lo showman della Rivera dei Fiori tornerà sulla stessa piazza martedì 2 agosto, nuovamente con Balliamoci l’estate e martedì 16 agosto con Canta che ti passa.

