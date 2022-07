Incendi di sterpaglie, il salvataggio di una donna, di merli e falso allarme. Questi gli interventi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, domenica 17 luglio, dove il caldo torrido ha continuato a massacrare i tortonesi, molti dei quali, ormai, quasi allo stremo, soprattutto chi è appena tornato da una bella vacanza al mare e non ha potuto fare a meno di sentire la differenza.

La giornata dei pompieri tortonesi è iniziata col salvataggio di due uccelli: due merli rimasti intrappolati sopra un tetto in corso Leoniero, in pieno centro cittadino, che sono stati salvati e liberati in pochi minuti.

E’ stato sicuramente l’intervento più facile, seguito dal salvataggio di una donna che era caduta in casa in viale De Gasperi, prontamente soccorsa dai Vigili del fuoco tortonesi che sono entrati in casa grazie alle finestre aperte per il caldo e l’hanno consegnata ai soccorritori del 118. Le condizioni della donna però non sembravano gravi.

Terzo intervento per un falso allarme, sempre a Tortona, ma in via Giuseppe di Vittorio: i parenti di un’anziana che abita in un alloggio della zona non riuscivano a mettersi in contatto con la donna e preoccupati hanno dato l’allarme ma i pompieri hanno appurato che per fortuna non è accaduto nulla: la donna stava dormendo profondamente e non ha sentito il telefono.

Tre interventi dei pompieri, infine, per due diversi incendi di sterpaglie: il primo a Viguzzolo, in località Cravenzuolo dove gli operatori sono intervenuti due volte nell’arco della giornata, il secondo poco dopo mezzanotte lungo la nuova tangenziale.