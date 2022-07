Ancora interventi di asfaltatura sulle strade provinciali dell’entroterra. L’Amministrazione guidata dal Presidente Claudio Scajola ha messo a punto un programma di interventi che interessano le vallate della provincia. Nella prossima settimana i lavori appaltati dalla Provincia saranno in Valle Arroscia a Borghetto d’Arroscia in frazione Gazzo, sulla Sp 12, e ad Aquila D’Arroscia sulla Sp 14. Il direttore dei lavori è il geometra Roberto Barla, l’ammontare degli interventi è di 70 mila euro, la ditta che si occupa dei lavori è la Fognini di Sanremo. L’esecuzione delle asfaltature finirà entro venerdì 22 luglio. Con questi lavori si concludono gli interventi sugli asfalti delle strade in Bassa Valle Arroscia.

