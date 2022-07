Il programma Interrail è un’opportunità per gli europei di esplorare il loro continente in treno. Il programma è aperto a chiunque abbia almeno 18 anni e sia in possesso di un documento d’identità valido. Una delle caratteristiche più importanti di questo programma è che permette di vedere l’Europa da diverse prospettive. Non si tratta solo di viaggiare da un luogo all’altro, ma anche di immergersi nella cultura e nelle tradizioni di ogni Paese visitato.

70.000 biglietti gratis dall’Ue per viaggiare gratis

Il pass consente di viaggiare in treno senza limiti in tutta Europa, compreso l’accesso ai treni ad alta velocità in Francia, Germania, Italia e Spagna. Include anche sconti su traghetti e autobus nei Paesi in cui il treno non è disponibile. È possibile ritirarlo in qualsiasi stazione ferroviaria in Europa (o online), ma è necessario assicurarsi che il passaporto sia valido per almeno sei mesi dopo la data di partenza dall’Europa.

Per acquistare un Interrail Pass, sarà necessario compilare alcune informazioni di base sul sito web o presso la stazione ferroviaria in cui si acquista il biglietto, compresi il nome e l’indirizzo di casa, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa durante il viaggio all’estero! Una volta acquistato online o presso un ufficio della stazione ferroviaria (non tutti gli uffici vendono i pass Interrail), non c’è bisogno di ulteriori documenti prima di mettersi in viaggio: basta portare con sé i documenti d’identità di cui si è in possesso per salire a bordo di qualsiasi treno durante il viaggio!

Cosa portare nello zaino

Viaggiare può essere un ottimo modo per esplorare il mondo, ma può anche essere stressante, soprattutto se non si è preparati. Non basta comprare un biglietto e partire: bisogna pianificare tutto. Questo significa fare le valigie correttamente, in modo da avere tutto ciò che serve a portata di mano quando serve.

Lo zaino è il compagno di viaggio perfetto perché distribuisce il peso in modo uniforme sul corpo e consente di portare con sé tutto il necessario con il minimo sforzo. Sicuramente nello zaino non potranno mancare:

Un buon paio di scarpe: Bisogna sempre essere preparati a qualsiasi tipo di tempo, quindi è meglio avere un paio di scarpe che vada bene per ogni condizione climatica.

Una giacca o un maglione: Non si sa mai quando la temperatura si abbasserà improvvisamente, quindi è meglio essere preparati.

Protezione solare: Il sole può essere molto forte in alcune parti del mondo; quindi, avere a portata di mano una crema solare è essenziale per proteggersi dai raggi nocivi!

Repellente per insetti: gli insetti sono ovunque e potrebbero provocare spiacevoli sorprese. A tal proposito, il consiglio è di acquistare dei repellenti per zanzare poichè sicuramente sono tra gli insetti più comuni e più fastidiosi durante questa stagione dell’anno.

Kit di pronto soccorso: potrebbe accadere qualsiasi tipo di incidente, quindi è opportuno portare con sè del materiale medico con garze, cerotti e antidolorifici.