Alle ore 13, di ieri, lunedì 12 luglio, nello specchio d’acqua dianese fra i bagni Nettuno e BB davanti alla spiaggia ex Camandone, un tempo frequentata dai militari dell’omonima caserma con sede a Diano castello si è verificato un episodio davvero eccezionale visto da alcuni bagnanti. Un Hirundichthys rondeletii meglio conosciuto come “Pesce Volante” è schizzato fuori dall’acqua per ben tre volte terminando i suoi voli verso la riva dove l’acqua era poco più alta di 150 cm. per poi allontanarsi senza più riemerge.

Parliamo di avvistamento eccezionale in quanto i “Pesci Volanti” sono diffusi in tutti gli oceani e sono molto più comuni ed abbondanti nei mari caldi. Nei mari europei di solito non si trovano più a nord del golfo di Guascogna anche se questi veloci nuotatori si possono a volte incontrare a centinaia o migliaia di chilometri di distanza del loro areale abituale.

Nel mar Mediterraneo sono comuni due specie (Cheilopogon heterurus e Hirundichthys rondeletii) e ne sono presenti altre due, molto rare (Exocoetus volitans e Exocoetus obtusirostris) e quello avvistato a Diano Marina secondo le testimonianze di chi ha potuto osservarlo per i pochi secondi in cui volteggiava sopra il mare sembrava chiaramente un Hirundichthys rondeletii.

La particolarità è che questi sono tipici pesci d’alto mare, vivono in acque aperte lontano dalle rive, cui, a parte poche specie, non si avvicinano mai, di l’eccezionalità dell’avvistamento in quanto il pesce era molto vicino alla riva e non si sa per quale motivo.

FOTO IN ALTO DEL PESCE VOLANTE https://it.wikipedia.org/ autore Brandi Noble, NOAA – FishBase