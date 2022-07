Un doppio appuntamento speciale domani, sabato 30 luglio, a Borgo Prino a Imperia. Prima, “La Velocissima”, una gara di corsa su strada di cinque chilometri, con dislivello zero, lungo il tracciato della nuova pista ciclabile del Capoluogo (fino a San Lorenzo al Mare e ritorno). Ritrovo alle ore 17.30 presso il Campo d’Atletica per le iscrizioni. Alle ore 18.00 la partenza della gara non competitiva, alle 19.00 quella competitiva. Dopo, alla sera, alle ore 21.00, presso il Piazza Santa Lucia, terminate le premiazioni, avrà luogo il concerto del pianista Matthew Lee, performer carismatico, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, che nella sua carriera vanta oltre 1200 concerti in tutto il mondo. Ingresso libero.

“Una giornata che mette insieme molti elementi dell’azione amministrativa che stiamo portando avanti con il sindaco Scajola e i colleghi di Giunta: c’è la città viva con lo sport e le manifestazioni, c’è la promozione turistica per la splendida pista ciclabile di recente inaugurazione, c’è il ritorno economico indiretto che avranno i locali della zona da questa iniziativa e c’è la collaborazione con le realtà del territorio, Club Marathon e Associazione Pro Prino, che ringrazio per aver condiviso con il Comune il percorso di organizzazione della giornata. Sarà un sabato di festa per il Borgo”, commenta l’assessore a Sport e Manifestazioni, Simone Vassallo.