E’ stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Tortona il progetto esecutivo per la riqualificazione delle aree verdi e aree urbane arredate che prevede l’investimento di 200 mila euro. Gli interventi interesseranno i giardini pubblici Giacomo Matteotti, presso il rione Oasi, le aree Luigi Silvi e i giardini di via Domenico Pattarelli nel quartiere San Bernardino, l’area giochi in viale Giovanni Amendola sul Castello e i giardini di Porta San Quirino in corso Leoniero.

Nell’area Matteotti gli interventi riguarderanno la sostituzione di un gioco a “castello multifunzionale” ormai deteriorato e non più a norma, attualmente utilizzato da bambini in una fascia da età dai 2 ai 10 anni. All’area Silvi verrà sostituita la pavimentazione del campo da calcetto e la recinzione, con la realizzazione di un campo “multisport” per calcio e basket, inoltre saranno sostituiti alcuni giochi non più a norma; presso i giardini di via Pattarelli e nell’area giochi di viale Amendola si procederà con la riqualificazione delle attrezzature ludiche ormai deteriorate e non più a norma. Infine, i giardini di Porta S. Quirino che ospitano i monumenti ai Caduti partigiani e quello dedicato a Giuseppe Romita, saranno predisposti interventi di di rifacimento dell’impianto di irrigazione e la piantumazione di specie arboree resistenti.

Nelle prossime settimane sarà predisposto il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori che dovrebbero avere una durata di circa 3 mesi.