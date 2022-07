Sabato 30 luglio le elezioni di settembre e il futuro del Paese al centro della Festa della Lega a Castelnuovo Scrivia

Le elezioni politiche del 25 settembre saranno certamente al centro del dibattito e degli interventi politici della grande Festa della Lega in Bassa Valle Scrivia, in programma sabato 30 luglio a Castelnuovo Scrivia, nell’Area Campo Sportivo ‘Beppe Spinola’.

Sarà direttamente l’on. Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, a spiegare a tutti i partecipanti cosa è davvero successo la scorsa settimana in Parlamento, e quali sono le ragioni che hanno portato alla caduta del Governo Draghi.

La Lega è già tutta proiettata all’appuntamento con le urne del 25 settembre, che rappresentano l’occasione per gli italiani di far sentire davvero la propria voce, decidendo il futuro, politico e non solo, del paese per i prossimi cinque anni.

A confrontarsi con iscritti, simpatizzanti ed elettori sabato a Castelnuovo Scrivia ci saranno anche, oltre a Riccardo Molinari, i parlamentari Rossana Boldi e Lino Pettazzi, l’europarlamentare Alessandro Panza, l’assessore regionale Vittoria Poggio, il consigliere regionale e segretario provinciale della Lega Daniele Poggio e molti altri eletti nelle istituzioni nazionali e locali.

La Lega Sezione Bassa Valle Scrivia (via Solferino 37/39 Castelnuovo Scrivia – aperta il giovedì dalle 21 alle 23 e il sabato dalle 9,30 alle 12,30) ha scelto l’Area Campo Sportivo ‘Beppe Spinola’ di Castelnuovo in Viale Scrivia 4/A per una grande serata di politica e divertimento, con cena, dj set ma, soprattutto, con la possibilità di tornare ad incontrarsi e confrontarsi sulle esigenze dei cittadini, e sulla situazione politica locale e nazionale.

La partecipazione alla Festa della Lega della Bassa Valle Scrivia è ad ingresso gratuito.

Per informazioni:

cell 392.8462202

e-mail: legabassavallescrivia@gmx.com

Ufficio stampa Lega Bassa valle Scrivia