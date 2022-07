Ormai per Tortona è diventata una tradizione dei giovedì di luglio ed infatti, anche stavolta non poteva mancare la terza edizione per la manifestazione “aperitiviAMOtortona” che prenderà il via dal 7 luglio e si svolgerà tutti i giovedì del mese.

La formula è la stessa degli anni passati: ai bar e ristoranti del centro città che aderiscono all’iniziativa saranno abbinati produttori enogastronomici del territorio proponendo un aperitivo speciale con prodotti tipici e vini del tortonese. Prenotazione obbligatoria presso i locali aderenti.

Elenco locali e produttori (con gli abbinamenti già concordati):

– Degustazione Cafè, via Carducci 9 (3396632334 – monimo971@gmail.com); produttore La Colombera.

– Art Cafè, c.so Alessandria (3404572454 – andrea.bani1987@libero.it).

– L’Idea, l.go Borgarelli 5 (0131.894691 – porta.elisa76@gmail.com); produttori: Cascina Boschetto, Cantine Volpi.

– Lugano Bakery & Cafè, via Emilia 302 (3336011515 – sabina.lugano@gmail.com).

– Bar Mignon, via Emilia 234 (0131.863964 – isitalia80@gmail.com).

– Mare di Vho, l.go Borgarelli 16 (339.2523510 – maredivho@yahoo.it).

– Aroma Wine Bar, via Emilia 114 (3496029513 – info@aromawinebar.it); produttori: 7 luglio Cascina Giambolino, 14 luglio Panificio Carrosio, 21 luglio Francesco Iandolo, 28 luglio Vigneti Boveri Giacomo.

– C&C Coffee and Cocktail, via De Amicis 10 (0131.867577 – barbara.bocca@yahoo.it); produttori: 7 luglio Pomodolce, 14 luglio La Colombera, 21 luglio Luca Montaldo, 28 luglio Cascina Boschetto.

– Gastronomia Bar Veronesi, via Emilia 85 (0131.861282 – ristorantestrapizzamiredavalle@hotmail.it).

– Bar Raro, piazza San Rocco (3332355000 – info@rarogustoepassione.it); produttore: Vigneti Massa.

– Bar Why Not, piazza Mietta 2 (3669035368 – mattia.whynot@gmail.com); produttori: Canevaro Luca, Terre di Sarizzola.

– La Casereccia, via Emilia 209, (0131.862323 – apf.parasmo@gmail.com).

– Momo Il Gelato, via Emilia 80, (0131.383624 – momo.ilgelato@gmail.com).