Comunico la composizione della Giunta Comunale redatta nel rispetto dell’equilibrio di rappresentanza e di genere, formata da donne e uomini con profili di competenze adeguati, di esperienza e di rinnovamento.

La Giunta Comunale sarà presentata in modo ufficiale durante il primo Consiglio Comunale convocato per lunedì 11 luglio p.v. alle ore 21. Tale scelta non è un passaggio obbligato ma si configura come un atto di rispetto verso l’organo democraticamente eletto dai cittadini.

Di seguito i componenti della Giunta Comunale e le rispettive deleghe:

Il Sindaco, Giorgio Angelo Abonante, deleghe a urbanistica; università; commercio e mercati; turismo e marketing territoriale; eventi, progetti, spazi e istituzioni culturali; ambiente e filiera dei rifiuti; pari opportunità; gemellaggi; partecipazione, associazionismo; rapporti con ASL e ASO.

La Vicesindaca, Maria Enrica Barrera, Assessora con deleghe al personale; servizi demografici; tutela animali; trasparenza PA, legalità e anticorruzione.

Marina Cornara, Assessora con deleghe alla pubblica istruzione, sistema educativo integrato 0 – 6 anni; edilizia scolastica, ristorazione scolastica.

Claudio Falleti, Assessore con deleghe ai sobborghi; decoro urbano, parchi e aree verdi; servizi cimiteriali.

Giorgio Laguzzi, Assessore con deleghe a progresso e sviluppo; artigianato e agricoltura; politiche sociali; open data, innovazione sociale, città intelligente; coordinamento progetti PNRR.

Enrico Mazzoni, Assessore con deleghe alla sicurezza e polizia municipale; prevenzione e protezione civile; politiche abitative e rapporti con ATC Piemonte sud; reti idriche e reti gas.

Vittoria Oneto, Assessora con deleghe alle politiche giovanili; sport e impiantistica sportiva; progetti europei e coesione territoriale; politiche per la multiculturalità; lavoro e formazione professionale; transizione digitale.

Antonella Perrone, Assessora con deleghe al bilancio e partecipate; valorizzazione del patrimonio comunale; economato, gare e acquisti.

Michelangelo Serra, Assessore con deleghe ai Lavori pubblici riqualificazione e rigenerazione urbana; abbattimento barriere architettoniche e accessibilità; trasporti e mobilità.

Il Sindaco Giorgio Angelo Abonante