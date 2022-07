Ci siamo, è arrivata l’estate e con lei una folla di turisti che ha preso d’assalto spiagge e mare, per cui non potevano mancare le manifestazioni di intrattenimento e proprio questa sera, martedì 5 luglio nell’isola pedonale nel cuore del centro dianese alle 21,30 inizia la rassegna “Diano in Musica”.

Tutti i martedì sera alle 21,30, durante i mesi estivi di luglio e agosto…e il 6 settembre, sono previsti concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino e l’organizzazione è a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina.

Questo il programma

Data:

Martedì 5 Luglio 2022

Martedì 12 Luglio 2022

Martedì 19 Luglio 2022

Martedì 26 Luglio 2022

Martedì 2 Agosto 2022

Martedì 9 Agosto 2022

Martedì 16 Agosto 2022

Martedì 23 Agosto 2022

Martedì 30 Agosto 2022

Martedì 6 Settembre 2022