Sono iniziate oggi le prove del XXXIII Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro 2022” (Direttore artistico Christian Lavernier), che si svolge a San Bartolomeo al Mare (Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere) fino a domenica 24 luglio. Nato per divulgare la musica sostenendo i giovani artisti attraverso borse di studio e concerti nazionali ed internazionali, il concorso premia l’artista al di là dello strumento e del repertorio, ponendo al centro l’espressione artistica personale. In palio borse di studio per un valore totale di 6.000 €, premi speciali ed esibizioni per i migliori Giovani Talenti durante i concerti serali e concerti premio in Spagna e Italia per i premiati del Concorso Rovere d’Oro. I giurati sono Claudio Mansutti (Clarinetto), Federica Rapini (Pianoforte), Srdjan Bulatovic (Chitarra), Darko Nikevic (Chitarra), David Fons (Viola), Ruben Parejo (Chitarra), Frédéric Lagarde (Pianoforte).

Nella prima giornata della sezione Giovani Talenti hanno particolarmente brillato e di conseguenza parteciperanno alla serata odierna (inizio ore 21:15) precedendo i concerti di Claudio Mansutti (clarinetto) e di Federica Rapini (pianoforte), i giovanissimi Sakura Rosa Mandaglio (2008) di Sanremo (IM), pianoforte, prima classificata ex-aequo sezione pianoforte categoria A3; Anna Botta (2010), di Venasca (CN) pianoforte, prima classificata ex-aequo sezione pianoforte categoria A3; Aliyev Nazarkhan (2014) del Kazakistan, pianoforte, primo classificato sezione pianoforte categoria A1; Giorgia Garassino (2011), di Imperia, pianoforte, primo classificato sezione pianoforte categoria A2.

La sessione Giovani Talenti durerà sino a giovedì 21 e sarà seguita dal Rovere d’Oro (per i musicisti che si rivolgono alla carriera professionistica) che si svolgerà da venerdì a domenica. La finale si terrà domenica 24 in forma di concerto serale, durante il quale si esibiranno uno dopo l’altro i migliori del Rovere, con il pubblico che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza.