Un episodio che ha attirato le attenzioni dei vicini di casa e di tutte le persone che non potevano non notare la presenza di carabinieri e Vigili del fuoco in una delle arterie stradali più importanti della città: corso Don Orione.

E’ accaduto ieri quando un giovane che a quanto pare aveva qualche problema, si è asserragliato fra le mura domestiche e non aveva la minima intenzione di uscire o aprire la porta ai parenti.

E’ così accaduto che questi ultimi hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Tortona che con le buone maniere hanno cercato di portare più a miti propositi il giovane, ma quando dopo un’ora di discussione hanno capito che difficilmente avrebbero ottenuto qualcosa con le buone maniere, hanno fatto intervenire i Vigili del Fioco di Tortona che hanno forzato la pota d’ingresso, aprendola, ponendo fine all’emergenza.