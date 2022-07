Corrisponde al vero che nel corso della manifestazione ho ricevuto uno spintone da un ragazzo, ma il fatto si è concluso poco dopo. La sera stessa, infatti, sono stato informato che l’autore del gesto era stato identificato e ho manifestato sin da subito la volontà di non sporgere denuncia e di incontrare di persona il ragazzo.

L’incontro è avvenuto martedì scorso in Comune. C’è stato un confronto sereno e anche dal punto di vista personale, oltreché legale, ho ritenuto la vicenda conclusa.

La decisione di aprire una procedura in Procura è stata presa dal Comandante della Polizia Municipale, senza nemmeno aver sentito e informato la parte lesa, cioè il sottoscritto, che riteneva e ritiene la questione conclusa sin dall’inizio e non voleva dare seguito e problemi a questo ragazzo per il gesto, sicuramente sbagliato, ma da me subito perdonato.

Invierò nelle prossime ore una lettera al Procuratore della Repubblica, che ho già informato dell’accaduto, per ribadire la mia assoluta decisione a non procedere ad alcuna denuncia.

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola