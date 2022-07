Quest’anno come il precedete l’edizione 2022 di Balconi fioriti si apre con due premi “speciali” che la giuria ha deciso di dare a due gruppi di partecipanti che hanno sfruttato la manifestazione balconi fioriti per creare un percorso di aggregazione comune, grazie a dei percorsi educativi e di crescita dove degli studenti e dei ragazzi davvero speciali si sono impegnati a pieno.

PREMI “SPECIALI”

CENTRO ACCOGLIENZA DISABILI AIAS di San Giuliano Nuovo

Ed

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘PAOLO STRANEO’ per il Progetto “Straneo in Fiore”

Vincono:

Pergamena Ufficiale Balconi fioriti 2022 più prodotti di Cartoleria e sconto esclusivo per tutti i Bambini che hanno partecipato al progetto, messi gentilmente a disposizione da Cartoleria Da Roberta, una composizione Floreale messa gentilmente a disposizione dall’Azienda culturale Costruire Insieme ed un catalogo a singolo istituto del Marengo Museum insieme ad ingressi per tutti i ragazzi per il Museo di Marengo.

Premio Speciale Balconi Fioriti 2022 e vincitore Assoluto

B & B ARCOBALENO di Via Verona ritira il premio Luigi Porraro

Vince il premio speciale come il balcone e cortile più creativo e suggestivo

Per il quarto anno consecutivo all’unanimità la giura ha riconosciuto l’impegno, la fantasia e la creatività, quest’anno con un pensiero speciale all’Ucraina…

Vince:

Pergamena Ufficiale Balconi fioriti 2022 – più 10 giorni di promozione pubblicitaria sulla radio e sul sito ufficiale di Radio Gold più un Buono per un trattamento personalizzato messo gentilmente a disposizione dal Centro Estetico Spaltra, una composizione Floreale messa gentilmente a disposizione dall’Azienda culturale Costruire Insieme ed un catalogo del Marengo Museum

PRIMO CLASSIFICATO CATEGORIA BALCONI

Vince:

Pergamena Ufficiale Balconi fioriti 2022 più un Cofanetto Week End, più un Buono per un trattamento personalizzato messo gentilmente a disposizione dal Centro Spaltra – Cena Degustazione per due persone presso Ristorante Cappel Verde, una composizione Floreale messa gentilmente a disposizione dall’Azienda culturale Costruire Insieme ed un catalogo Marengo Museum.

COLVICCHI MICAELA di Via Plana Angolo Via Mazzini

SECONDO CLASSIFICATO CATEGORIA BALCONI

Vince:

Pergamena Ufficiale Balconi fioriti 2022 più una bicicletta ed un Buono per un trattamento personalizzato messo gentilmente a disposizione dal Centro Spaltra più un Box di 3 bottiglie di vino messo gentilmente a disposizione dal Ristorante Cappel Verde, una composizione Floreale messa gentilmente a disposizione dall’Azienda culturale Costruire Insieme ed un catalogo Marengo Museum

MANUELA VISCA di Via Giulio Monteverde

TERZO CLASSIFICATO CATEGORIA BALCONI

Vince:

Pergamena Ufficiale Balconi fioriti 2022 più una Cena per 2 persone presso Ristorante Bistrot Cavour più un Buono per un trattamento personalizzato messo gentilmente a disposizione dal Centro Spaltra più un Box di 2 bottiglie di Bollicine messo gentilmente a disposizione dal Ristorante Cappel Verde, una composizione Floreale messa gentilmente a disposizione dall’Azienda culturale Costruire Insieme ed un catalogo Marengo Museum

DAVIDE SALMASO di Cascinagrossa Via Mandrogne

1° CLASSIFICATO CATEGORIA VETRINE

Vince:

Pergamena Ufficiale Balconi fioriti 2022 e 30 giorni di promozione pubblicitaria sulla radio e sul sito di Radio Gold più un Buono per un trattamento personalizzato messo gentilmente a disposizione dal Centro Spaltra, una composizione Floreale messa gentilmente a disposizione dall’Azienda culturale Costruire Insieme ed un catalogo Marengo Museum

TEO & BIA di Via Sant’Ubaldo – Ritira il Premio Monica Baldo

2° CLASSIFICATO CATEGORIA VETRINE

Vince:

Pergamena Ufficiale Balconi fioriti 2022 e 20 giorni di promozione pubblicitaria sulla radio e sul sito di Radio Gold, più un Buono per un trattamento personalizzato messo gentilmente a disposizione dal Centro Spaltra, una composizione Floreale messa gentilmente a disposizione dall’Azienda culturale Costruire Insieme ed un catalogo Marengo Museum

TREND ARREDI di Spalto Marengo

CATEGORIA GIARDINI

Vince:

Pergamena Ufficiale Balconi fioriti 2022 e composizione Floreale messa gentilmente a disposizione dall’Azienda culturale Costruire Insieme, ed un catalogo Marengo Museum

FEDERICA PALLAVIDIN di Via Don Minzoni

CATEGORIA VIE

Vince:

Pergamena Ufficiale Balconi fioriti 2022, una composizione Floreale messa gentilmente a disposizione dall’Azienda culturale Costruire Insieme, ed un catalogo Marengo Museum

VIA SAN GIACOMO DELLA VITTORIA – Ritira il premio Lucetta Pelizza