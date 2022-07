Si è svolta oggi, venerdì 15 luglio, la Commissione Servizi Sociali del Comune di Tortona presieduta dal Consigliere Matteo Fantone, per esaminare le modifiche allo statuto del CAV la Consulta Associazioni del Volontariato, proposte dall’assemblea CAV tenutasi lunedì scorso.

Il rinnovato statuto, come spiegato dalla presidente Pia Camagna, è stato “snellito”, riducendo il numero legale minimo per lo svolgimento delle assemblee (ora portato ad un quinto dei componenti); sono stati invece ampliati i settori di competenza che da tre (assistenza e tutela della persona, tutela e promozione dei diritti, conservazione e promozione della cultura) passa a otto aggiungendo anche promozione del territorio, sport, ambiente ed ecologia, tutela degli animali, protezione civile. E’ stata poi “istituzionalizzata” la nomina del vicepresidente (già presente per consuetudine); il mandato della Consulta viene ampliato da tre a cinque anni, durando quindi per l’intero mandato amministrativo del Sindaco; il CAV potrà inoltre dotarsi di un logo specifico.

Lo statuto è stato esaminato ed ulteriormente “limato” dalla Commissione Servizi Sociali e sarà portato all’approvazione della Commissione Statuto e regolamenti già convocata dal Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo lunedì 18 luglio: l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale è prevista per fine mese.

In allegato le foto della riunione del CAV di lunedì 11 luglio a cui hanno partecipato anche il Sindaco Chiodi, l’assessore Marzia Damiani, il Consigliere Fantone.