In attuazione degli impegni condivisi nell’ambito del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica dello scorso 22 giugno, nella serata di ieri, giovedì 14 luglio, si è svolto a Voghera un servizio straordinario di controllo e prevenzione del territorio comunale, che ha interessato anche le zone più critiche.

L’operazione ha visto la sinergia tra le Forze dell’Ordine, impegnate con 4 pattuglie di cui due appartenenti al Reparto Prevenzione Crimine, e la Polizia Locale, presente con 2 pattuglie. L’attività si è concentrata sul controllo di alcuni esercizi commerciali e ha portato al riscontro di alcune irregolarità sulle quali sono in corso gli accertamenti di rito, con le eventuali sanzioni previste dalla legge. Durante tali controlli la Polizia ha anche provveduto ad accertamenti su un soggetto straniero che, alla vista delle pattuglie impegnate nell’attività, si è allontanato con fare sospetto: anche in questo caso sono in corso accertamenti su irregolarità e condotte illecite.

“Ringraziamo il Prefetto, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e le Forze dell’Ordine per l’attenzione alla città di Voghera – le parole del Sindaco Paola Garlaschelli -. L’operazione di ieri sera rappresenta un esempio delle attività concrete che erano state condivise nel COSP del 22 giugno e dimostra l’impegno volto alla realizzazione delle attività di controllo e di prevenzione, svolte dalle Forze dell’Ordine con sensibilità, discrezione ed efficacia”.

“Ottimo contributo della nostra Polizia Locale guidata dal Comandante Vella – aggiunge l’Assessore alla Polizia Locale William Tura -, che come sempre dimostrano un’operatività e un dinamismo da sottolineare. Con il lavoro delle Forze di Polizia e dei nostri Agenti, si realizza nei fatti un costante presidio territoriale che ha l’obiettivo di incidere sia sulla sicurezza sostanziale in città, sia sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini”.