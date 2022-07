SABATO 16 LUGLIO

Tortona dalle ore 18:30 presentazione libro “Il sesso è (quasi) tutto – Evoluzione, diversità e medicina di genere” di Antonella Viola. Ingresso libero

Tortona: fino al 24 luglio al Museo Diocesano in via Seminario, 7 in collaborazione con l’associazione che cura il lascito artistico del pittore Piero Leddi, organizza una mostra sul tema della crocefissione – visite guidate.

Tortona: fino al 30 ottobre a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, mostra “San Marziano Patrono di Tortona 122-2022” Orario: il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso. Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Cerreto Grue: notturna sui colli tortonesi ritrovo alle ore 19:30 al cimitero del paese e partenza ore 20 – percorso di 8 km tra i colli tortonesi all’imbrunire – info e iscrizione – organizza La Pietra Verde

DOMENICA 17 LUGLIO

