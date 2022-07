Prosegue l’attività della Polizia Locale di Tortona nel contrasto all’abbandono dei rifiuti in città: nei giorni scorsi sono stati individuati e sanzionati ai sensi del regolamento comunale vigente, i responsabili degli abbandoni presso la centrale piazza Roma e l’area dell’Ambiente Scrivia. Accertamenti sono invece ancora in corso per i ritrovamenti effettuati sempre nei pressi del torrente Scrivia e in zona periferica della città : in questi ultimi due casi si sta infatti valutando l’ipotesi di reato da inoltrare all’autorità giudiziaria.

Come noto l’Amministrazione Comunale in collaborazione con Polizia Locale e la società Gestione Ambiente che si occupa del servizio di raccolta e trasporto, sta imponendo un “giro di vite” nei confronti dei trasgressori delle norme relative al corretto smaltimento dei rifiuti, sottoscrivendo anche una convenzione con il Corpo Ambientale Nazionale, che sarà attiva dalle prossime settimane, prevedendo, fra l’altro attività di monitoraggio e controllo capillare in tema di abbandono dei rifiuti, individuazione di eventuali depositi o discariche abusive anche con utilizzo di “fototrappole” e la possibilità di elevare direttamente le sanzioni.