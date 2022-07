Sabato 30 luglio alle ore 21, presso la chiesa di Santa Maria Canale a Tortona, nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del maestro Lorenzo Perosi, i Comuni di Tortona e di Segni (Provincia di Roma) organizzano un concerto del Collegium Musicum Segninum diretto dal maestro Gabriele Pizzuti, vicedirettore Emanuele Lanni.

La collaborazione fra le due Amministrazioni Comunali è iniziata nel giugno dello scorso anno nella località laziale con la celebrazione dei 75 anni dal conferimento della cittadinanza onoraria al maestro tortonese Lorenzo Perosi che vi aveva soggiornato e dove aveva composto alcune delle sue opere.

Ora le celebrazioni proseguono a Tortona con il concerto che vede protagonista la la “Schola Cantorum” della chiesa parrocchiale Santa Maria degli Angeli di Segni che si esibirà presso la chiesa di Santa Maria Canale a Tortona eseguendo musiche di Perosi: Il coro ha tenuto dal 1976 ad oggi circa 400 concerti, in Italia e all’estero, con un repertorio che abbraccia tanto la musica antica quanto quella moderna e contemporanea.

Recentemente ha realizzato diverse iniziative e partecipato ad importanti manifestazioni culturali: Cattedrali di Musica, Festa Europea della Musica, La Chiara Stella, La via Francigena del sud, Armonie del Natale, Passio et Resurrectio, Sagra del marrone Segnino, Strumenti e Voci del Rinascimento in collaborazione con BandAntica Città di Segni.

Nell’ambito della Manifestazione i Sindaci di Tortona, Federico Chiodi, e di Segni, Piero Cascioli, sottoscriveranno ufficialmente il “patto di amicizia” fra i due Comuni, nel nome di Lorenzo Perosi.