Domenica 3 luglio, alle ore 21, presso il campetto “ ex Aurora”, adiacente alla chiesa di Santa Maria Assunta, l’Associazione culturale “Il paese di Don Orione A.P.S.” ha presentato il libro fotografico “Il nostro oratorio” a cura di Claudia Nalin e Marzia Cadenini, con i ricordi e le testimonianze di tanti pontecuronesi.

L’evento, celebrato volutamente il 3 luglio (130 anni fa, in questa data, Don Orione inaugurò il suo primo Oratorio festivo), chiude simbolicamente le molteplici iniziative promosse in paese per celebrare il 150° anniversario della nascita del Santo.

Davanti ad un folto pubblico, accaldato, ma partecipe e molto coinvolto (non sono mancate lacrime di sincera commozione), il Presidente dell’Associazione, Monsignor Piero Lugano, le autrici e alcuni collaboratori, hanno sinteticamente illustrato i contenuti del volume, ricordando aneddoti e personaggi significativi che si sono avvicendati in oltre quarant’anni di vita dell’Oratorio stesso. La ricca carrellata di fotografie presenti nel libro (alcune proiettate durante la serata) rappresenta un salto all’indietro nella nostra giovinezza e rende fruibili a tutti immagini e scorci di vita “all’ombra del campanile”.

Il ricavato dalla vendita del volume (reperibile presso le cartolerie e le edicole di Pontecurone, al prezzo di € 22,00 cad.) sarà devoluto al progetto di ristrutturazione del nuovo Oratorio parrocchiale.

Al termine della serata, è stato proiettato il video “San Luigi Orione – Il mio paese, Pontecurone”, realizzato dall’Associazione in occasione del 150° anniversario della nascita del Santo.

Al termine della serata è stato offerto il tradizionale “Caffè di Don Orione”, distribuito dai volontari della Proloco, ha ristorato i presenti.

L’Associazione ringrazia tutti coloro che, in vari modi, hanno contribuito alla pubblicazione del volume, all’organizzazione e all’allestimento dell’evento e alla vendita del libro.

Grazie di cuore a tutti!