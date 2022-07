Dopo il successo del primo appuntamento, “Val Curone in musica” continua mercoledì 6 luglio alle ore 21 nuovamente nel piazzale antistante la Chiesa di San Rocco a Frascata (frazione di Brignano Frascata).Ad esibirsi sarà il Quintetto Pianoforte e Fiati formato da Matteo Cotti (pianoforte), Elisa Maccarrone (flauto), Valeria Lupi (clarinetto), José Ignazio Morabito (corno) e Luca Vacchetti (fagotto).Il concerto, organizzato in collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Torino con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, è il primo di due importanti appuntamenti che vedono come protagonisti i migliori giovani dei conservatori.Verranno eseguiti il Quintetto in si bemolle maggiore – op. postuma di

Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov (1844-1908) e il Quintetto in do minore – op. 52 di Louis Spohr (1784-1859).IL programma allegro e vivace, ci immergerà in atmosfere musicali particolari, facendoci davvero godere un’ora di splendida musica.

L’ingresso è libero.

Perchè Val Curone in Musica?

L’estate in musica del nostro territorio si impreziosisce di tre eventi che Perosi Festival, in collaborazione con tutti i firmatari del protocollo d’intesa Perosi 60: Tortona Città della Musica, supporta e promuove.

L’armonia delle note si lascia trasportare fino in Val Curone, dove nelle serate estive si trova una tregua dall’afa della città. Una valle vicinissima ai maggiori centri zona della nostra provincia e, allo stesso tempo, impregnata di un’atmosfera tipica dei luoghi di villeggiatura immersi nel verde delle colline che iniziano a diventare più aspre e a guardare cime più alte.

I borghi coinvolti sono quelli di Brignano Frascata e San Sebastiano Curone, due tra i più caratteristici della Valle. L’uno conosciuto per i suoi salumifici artigianali, l’altro noto in tutto il nord Italia per l’asta del tartufo organizzata in autunno e per l’originalità dei suoi artigiani.

“Come parroco di questi splendidi borghi – spiega don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival – ho deciso di mettere a disposizione sforzi e location per la realizzazione dei concerti di Val Curone in Musica, proprio per dare seguito al grande successo riscosso dall’anteprima estiva della nostra rassegna.”

Tutti gli eventi lo ricordiamo saranno gratuiti e ad ingresso libero. Info al numero 3939403564