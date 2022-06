Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale di Tortona sono intervenuti nell’area interna di un fabbricato in disuso in zona circonvallazione, dove un uomo di 50 anni, residente ad Arquata Scrivia, veniva colto in flagrante mentre era intento a bruciare rifiuti di vario genere, come cartoni e anche inquinanti come materiale di risulta provenienti da lavori edili.

Il responsabile veniva denunciato per il reato di combustione illecita di rifiuti, mentre e l’area è stata posta sotto sequestro.