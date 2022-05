A pochi giorni dall’episodio che ha visto un giovane di 31 anni tentare di suicidarsi, a Tortona, oggi, martedì 31 maggio, si è verificato un fatto analogo.

La protagonista però, stavolta, è una donna di 54 anni che verso le mezzogiorno è stata vista scavalcare il parapetto del Torrente Scrivia lungo la ex statale 10 per Alessandria alla periferia di Tortona (nella foto in alto).

La donna, secondo la prima sommaria ricostruzione, stava per gettarsi nel vuoto, precipitando da un’altezza tale che le avrebbe sicuramente stroncato la vita. Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno subito dato l’allarme, mentre altri hanno addirittura fermato l’auto in mezzo alla strada e sono scsi cercando di dissuaderla dal proposito.

Sul posto, nel frattempo, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Tortona, gli agenti della Polizia Locale e il Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino.

L’episodio che si è protratto per qualche tempo bloccando la circolazione sul ponte e in entrata e uscita dalla città, per fortuna si è risolto positivamente grazie ad alcuni automobilisti molto convincenti che hanno rivolto parole di conforto alla donna che alla fine ha cambiato idea abbandonando il suo proposito anticonservativo ed è ritornata sui suoi passi al di qua del parapetto.

Secondo quanto emerso il proposito di suicidarsi sarebbe dovuto al forte stato depressivo in cui si trova la donna, che per fortuna, è stata salvata grazie alla solidarietà di chi ha avuto la tempestività di capire quanto stava accadendo e salvarle la vita.