Si è svolto questa mattina, a Palazzo Garnier, l’incontro con cui il Sindaco Ingenito ha voluto ringraziare ufficialmente Pino Venditti per aver donato l’opera “Musica” alla Città di Bordighera.

“Un bellissimo gesto, che rafforza il legame tra il maestro e la nostra comunità.” ha dichiarato il Sindaco Ingenito. “L’opera, oltre ad essere valorizzata come parte del patrimonio artistico comunale, in accordo con l’artista potrà essere utilizzata per fini promozionali: un manifesto che, ad iniziare dalla stagione estiva 2022, contribuirà ad accrescere il prestigio dell’identità e dell’immagine di Bordighera.”

La Giunta Comunale ha accettato la donazione con la deliberazione 109, approvata nella seduta dello scorso 20 maggio.​