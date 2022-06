SABATO 25 GIUGNO

Tortona: alle 21,30 in piazzetta dell’Annunziata concerto EUPHONIA SUITE di e con Eugenio Finardi, Raffaele Casarano e Mirko Signorile Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. e-mail ticket@arenaderthona.com (indicare espressamente nome e cognome). INFO sito web Arena Derthona tel. 0131-864488, email ticket@arenaderthona.com

Tortona: all’area verde Matteotti alle ore 21 esibizione scuole di ballo – ore 21:30 grande spettacolo dell’orchestra italiana Lillo Baroni – ingresso libero

Tortona: fino al 24 luglio al Museo Diocesano in via Seminario, 7 in collaborazione con l’associazione che cura il lascito artistico del pittore Piero Leddi, organizza una mostra sul tema della crocefissione – visite guidate.

Tortona: fino al 30 ottobre a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, mostra “San Marziano Patrono di Tortona 122-2022” Orario: il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso. Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Castellania Coppi: Castellania Coppi • ore 10:00 apertura mostra/mercato biciclette ed abbigliamento vintage • ore 15:00/ 18:00 ritiro pacchi gara ed iscrizioni alla Ciclostorica • ore 18:00 aperitivo cicloletterario (Claudio Gregori presenta “Coppi contro Bartali”) ed a seguire “Pane e Giarolo” nel cortile del Grande Airone • ore 20:00 cena de LaMITICA presso la Corte di Casa Coppi (35 € per persona – info cell 3245409613 anche WhatsApp – necessaria la prenotazione) Durante la serata verranno omaggiati grandi campioni ciclisti di oggi e di ieri ed in ricordo del mitico ciclista corridore tortonese Luigi Malabrocca, la mitica maglia nera al Giro d’Italia del 1946 e nel 1947, verrà consegnata la simbolica “maglia nera” de LaMITICA al corridore ciclista professionista che avrà terminato il Giro d’Italia 2022 in ultima posizione della classifica generale.

San Sebastiano Curone: alla sala SMS Stella d’Italia alle ore 18 convegno in occasione della mostra per la restituzione in 3D del tondo di Cincinnati Baruzzi.

DOMENICA 26 GIUGNO

Tortona: dalle 9,30 alle 12,30 in città “Bellezze in bicicletta” con finale alle 12 in piazza Malaspina

Casasco: alle 19 commedia teatrale scritta e diretta da Luigi Cairati. Info tel.. 0131.877645 – e-mail ilborgodellestorie2016@gmail.com

Sale: alle ore 21,15 in S.Maria e S. Siro Meditazione teatrale ” La Misericordia” con Lucilla Giagnoni