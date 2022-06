Per concludere questa bellissima stagione di eventi in S. Maria e S, Siro a Sale un graditissimo ritorno di colei che lo scorso anno ci ha regalato l’ emozione di “ Per Seguir Virtute e Canoscenza”.

Lucilla Giagnoni, protagonista indiscussa del teatro di narrazione e grande attrice, sarà con noi domenica 26 giugno e ci presenterà la sua meditazione teatrale “ La Misericordia “ . La piece ha riscosso grandi consensi e successi sin dalle prime rappresentazioni, nel 2014, come nel Duomo di Aversa e di Bergamo al cospetto dei Vescovi delle rispettive Diocesi, sino alle ultime rappresentazioni come quella a Sirmione nell’aprile scorso

A partire dalla Misericordia virtù della reciprocità, l’interpretazione di Lucilla Giagnoni ci guiderà in un percorso antropologico e spirituale: la beatitudine evangelica della Misericordia si erge a virtù morale e condivisa del vivere civile.

“Dio non ha le mano per dare da mangiare al povero…la sua misericordia passa attraverso le nostre mani”, dice la filosofa e mistica Simone Weil .

Lucilla Giagnoni ci fa un altro grande regalo : sarà disponibile ad incontrare gli spettatori per raccontare come è nato lo spettacolo e i suoi testi alle ore 18 nell’orto giardino di S. Maria e S, Siro. Per questo particolare evento considerati i posti limitati che offre l’orto Giardino è necessaria la prenotazione.

Vi aspettiamo domenica 26 giugno alle ore 21,15 in S.Maria e S. Siro.

Ha frequentato negli anni ottanta la Bottega di Vittorio Gassman a Firenze dove, oltre allo stesso Gassman, ha incontrato e lavorato con grandi personaggi come rea.Paolo Giuranna e jeanne Moreau. Dal 1985 al 2002 ha lavorato e collaborato all’attività del Teatro Settimo, compagnia teatrale torinese diretta da Gabriele Vacis, partecipando alla creazione di quasi tutti gli spettacoli prodotti dal teatro stesso. Numerose le sue interpretazioni in televisione e radio.

Dirige a Novara il teatro Faraggiana,

Al termine di questa stagione ci preme ringraziare le Fondazioni della Cassa di Risparmio di Alessandria e quella di Tortona che hanno contribuito a sostenere questa edizione del Maggio Musicale.

Angelo Chiesa