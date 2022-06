SABATO 18 GIUGNO

Tortona: dalle ore 17.00-19.00 alla Biblioteca Civica, in via Ammiraglio Mirabello convegno archeologico “Dertona scopre Libarna”

Tortona – aree varie dalle ore 12 giornata tutta dedicata al ciclista tortonese Luigi Malabrocca organizzata dalla sezione Malabrocca – FIAB Tortona



Tortona: alle ore 19,15 circa visita guidata del Museo Archeologico in piazza Arzano e drammatizzazione di epigrammi funerari (laboratorio teatrale classico del Liceo Peano): “Nec illi, terra, gravis fueris: non fuit illa tibi. Madri davanti alla tomba del figlio”.

Tortona: fino al 24 luglio al Museo Diocesano in via Seminario, 7 in collaborazione con l’associazione che cura il lascito artistico del pittore Piero Leddi, organizza una mostra sul tema della crocefissione – visite guidate.

Tortona: fino al 30 ottobre a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, mostra “San Marziano Patrono di Tortona 122-2022” Orario: il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso. Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Gremiasco: al centro sportivo “Sagra del Raviolo” distribuzione ravioli e grigliata – musica dal vivo

Pontecurone: alle 18 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie (Bossi) via Giacomo Bossi angolo via Emilia Enrico Magnano Presenta il suo ultimo libro “Il salto del delfino” ed. Epoké. Dialoga con l’autore Maria Luisa Ricotti

Sale: alle 21 presso la chiesa di S.Maria e San Siro concerto di chitarra classica e violino e due valenti musiciste italo-svizzere che promette di regalarci intense emozioni. In programma musiche di Villa Lobos, Ramirez e Piazzola.

Spineto Scrivia in piazza IV novembre “Spaghetatta dei 4 rioni” dalle ore 19:30 spaghetti con vari condimenti, secondi piatti e bevande – organizza la Pro Loco

DOMENICA 19 GIUGNO

Tortona: dalle ore 15.30 alle 19.00, Palazzo Guidobono, Tortona (Piazza Arzano 1) – Visite guidate del Museo Archeologico (Paola Comba, Conservatore Museo Archeologico) e attività laboratoriali (Natale Panaro – Associazione Sarina).

Tortona: via Seminario, 7 ore 18 cortile Museo Diocesano concerti di anteprima per celebrare il 150° anniversario di L. Perosi e i 1900 anni di S. Marziano concerto “Archi all’opera”

