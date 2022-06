Il Turismo a Tortona inizia a decollare con diverse iniziative.

Nella giornata di ieri il Sindaco Federico Chiodi e il Vicesindaco Fabio Morreale hanno accolto alla stazione di Tortona i primi 46 turisti provenienti dalla Svizzera, arrivati in città con il treno Eurocity “Giruno” e che nei prossimi giorni visiteranno Tortona e la provincia di Alessandria.

“La collaborazione tra i nostri Comuni – dice il Sindaco – , la Fondazione SLALA, Alexala e le realtà attive sul territorio elvetico sta portando i primi significativi risultati, con altri gruppi di turisti sono attesi nelle prossime settimane e mesi, interessati a scoprire le bellezze e le tipicità enogastronomiche del nostro territorio.”

L’arrivo e l’incremento di Turisti sul territorio, però non può prescindere da due fattori: un ufficio Iat che esiste ed è funzionante a Palazzo Guidobono, in piazza Arzano e una guida turistica scritta in modo accattivante che illustri tutte le bellezze, i prodotti e le particolarità del territorio, che invece, ad oggi manca.

Un grosso handicap che però è prossimo ad essere risolto perché è in stampa la prima guida turistica di Tortona e dintorni: si intitola “Il Buon Vivere Tortonese” si articola in ben 430 pagine con circa 600 immagini fra colore e bianco e nero. La guida, unica di questo genere e mai realizzata prima d’ora è stata creata con la collaborazione di 14 tortonesi e sarà presentata ufficialmente martedì 19 luglio alle 18 nel cortile dell’Annunziata nell’ambito di “Estate d’Istanti”.