SABATO 11 GIUGNO

Tortona: fino al 24 luglio al Museo Diocesano in via Seminario, 7 in collaborazione con l’associazione che cura il lascito artistico del pittore Piero Leddi, organizza una mostra sul tema della crocefissione – visite guidate

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Avolasca – via Santa Croce dalle ore 19:30 pane e salamella, birra e musica dal vivo – organizza la Pro Loco – info 3470472376

Momperone dalle ore 18 passeggiata alla frazione Bedolla, a metà strada tra i paesi di Momperone e Brignano Frascata in Val Curone – lunghezza itinerario km 4/5 – organizza l’associazione La Pietra Verde – per info e iscrizione vedi link https://www.facebook.com/events/435644994644146/?ref=newsfeed

Pontecurone – via Emilia, 141a Palazzo Bertarelli tutte le sere si cena con i cuochi dell’ Avis – serate musicali e a tema – gradita la prenotazione

Sale – chiesa Santa Maria e San Siro ore 21:15 per la rassegna Maggio Musicale concerto a ingresso libero con pianoforte, sassofoni e flauto e fisarmonica.

Volpedo – Museo Didattico Quarto Stato ore 18 : Il Penice di Pellizza e l’automobile – info: www.pellizza.it

DOMENICA 12 GIUGNO

Tortona – via Seminario, 7 ore 18 cortile Museo Diocesano concerti di anteprima per celebrare il 150° anniversario di L. Perosi e i 1900 anni di S. Marziano

Tortona – piazza Duomo ore 9:30 passeggiata di 5 km contro il rischio cardiovascolare – organizza il Rotary Club Tortona distretto 2032

Tortona – centro storico visita guidata ai chiostri storici della città – partenza ore 9:30 da piazza Malaspina e arrivo ore 11:30 Cortile dell’Annunziata – organizza Lions Club Tortona Duomo

Tortona – fraz. Torre Garofoli ore 15:30 e 16:30 visite alla cascina quartier generale di Napoleone Buonaparte e alla chiesa parrocchiale – organizza Delegazione FAI Tortona e FAI Giovani Tortona https://bit.ly/3NunJ7Z

Garbagna – centro storico festa annuale dedicata alla ciliegia, eccellenza della val Curone

Viguzzolo: alle Pieve visite guidate alle 16, la presentazione di un libro alle 17 e concerto alle 18:30.