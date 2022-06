Sono 1.007.934 le vaccinazioni effettuate nel territorio di ASL AL dall’inizio della campagna vaccinale, 355.294 prime dosi, 328.569 seconde, 294.323 terze dosi e 29.748 quarte dosi. A tutti gli assistiti non ancora vaccinati a cui è offerta la quarta dose (over 80 e pazienti fragili che hanno maturato i 120 giorni dalla terza dose) è stato inviato un SMS con una proposta di appuntamento.

Il Piemonte si conferma la prima Regione in Italia (fonte: Covid 19 vaccini open data) per le quarte dosi. Sono oltre 235.000 quelle somministrate e più del 70% degli over80 che hanno ricevuto l’appuntamento lo ha rispettato, presentandosi per ricevere la quarta dose. Per incentivare ulteriormente l’adesione alla quarta dose da mercoledì 8 giugno è attivo in Piemonte per gli over 80 anche l’accesso diretto (di seguito l’elenco dei centri ASL AL con orari e date di apertura). A tutti coloro che avranno maturato i 120 giorni necessari per ricevere il secondo booster verrà comunque inviato l’SMS di promemoria con la proposta di appuntamento.

La campagna procede anche nelle farmacie dove è possibile prenotare la somministrazione della quarta dose: sul sito della Regione Piemonte l’elenco delle farmacie aderenti (https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-04/le_farmacie_che_vaccinano.pdf).

Alla data del 10 giugno 2022 non ci sono posti letto occupati da pazienti COVID nelle terapie intensive dei presidi ASL AL. Ad oggi (10 giugno 2022) risultano 18 posti letto occupati (in media intensità o in attesa di test): per confronto, il 10 giugno del 2021, esattamente un anno fa, i posti letto occupati per COVID19 nelle strutture ASLAL e nelle strutture private accreditate erano 38, con 4 ricoverati nelle terapie intensive.

CALENDARIO CENTRI VACCINALI – AL 26 GIUGNO

I centri vaccinali ASLAL effettuano vaccinazioni in accesso diretto nelle ultime due ore di attività, tutti i giorni di apertura.

AMBULATORIO DISTRETTUALE CASALE MONFERRATO VIA PALESTRO 41 15033 8.30-17.30



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 15:30 ALLE 17:30 GIUGNO: 1,3,6,7,8,9,15,16,22,23 AMBULATORIO DISTRETTUALE NOVI LIGURE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 15067 8.30-14.30



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 12:30 ALLE 14:30 GIUGNO: 1,3,6,7,8,9,10,13,14,17, 20,24 SALA MONS. FRANCESCO REMOTTI, TORTONA VIA MILAZZO, 1 (EX PASSALACQUA) 15057 8.30-15.30



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 13:30 ALLE 15:30 GIUGNO: 3,6,7,13,14,20 AMBULATORIO DISTRETTUALE ALESSANDRIA VIA PACINOTTI, 38 150121 11.00-17.00



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 15:00 ALLE 17:00 GIUGNO: 1,3,6,8,9,10,15,16,22,23 MOVICENTRO, ACQUI TERME VIA ALESSANDRIA, 9 15011 8:00-15:00



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 13:00 ALLE 15:00 GIUGNO: 6,7,9,16,23 AMBULATORIO DISTRETTUALE OVADA VIA XXV APRILE, 22 15076 8:00-15:00



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 13:00 ALLE 15:00 GIUGNO: 6,7,14,21 PALESTRA COMUNALE VALENZA VIA CARLO CAMURATI, 41 15048 8:00-15:00



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 13:00 ALLE 15:00 GIUGNO: 3,10,17,24