Una parente che cerca inutilmente di mettersi in contatto telefonico e con lui e dopo due giorni di tentativi andati a vuoto, visibilmente preoccupata, decide di dare l’allarme.

E’ iniziata così una triste storia dall’epilogo sconvolgente che ha visto un tortonese di 34 anni lasciare questa vita terrena.

E’ accaduto ieri mattina in un’abitazione del centro di Sale, quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, in seguito all’allarme lanciato dalla parente decidono di intervenire: suonano alla porta ma nessuno risponde e allora scelgono di entrare da una finestra utilizzando una scala. Lo spettacolo che si presenta loro davanti non è tra i migliori perché trovano il 34enne ancora nel letto, ma non sta dormendo: è deceduto.

Se per cause naturali o altro non è dato di sapere, fatto sta che la presenza dell’ambulanza del 118 risulta inutile perché l’uomo è cadavere e sembra da diverse ore. Sul luogo giungono anche gli agenti della Polizia Locale di Sale, che stendono un verbale sull’accaduto.