Con l’estate per i pensionati Inps arriva il momento della “Quattordicesima” mensilità di pensione. Per gli aventi diritto, l’Inps provvede a pagare automaticamente questa mensilità aggiuntiva. Per chi invece non ha mai ricevuto la Quattordicesima Inps non avendo avuto in passato i requisiti, può richiederne il pagamento.

La Quattordicesima spetta ai titolari delle seguenti tipologie di pensione: Pensione di vecchiaia; Pensione di anzianità; Pensione anticipata; Pensione di invalidità o di inabilità; Pensione ai superstiti. Non spetta invece sulle prestazioni di natura assistenziale come le invalidità civili, gli assegni sociali, rendite INAIL e trattamenti non Inps.

Ricevono la Quattordicesima i pensionati che, alla data del 31 luglio 2022 abbiano almeno 64 anni. Inoltre viene considerato il reddito personale del pensionato (quindi non cumulando anche quello del coniuge) e gli anni di contributi versati prima del pensionamento.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04