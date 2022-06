Già capogruppo del PD con la Giunta guidata da Rita Rossa, Giorgio Abonante da ieri sera è il nuovo Sindaco di Alessandria. Ha vinto al Ballottaggio contro il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco ottenendo 14.590 voti (54,41%) contro i 12.225 del primo cittadino uscente.

Alessandria quindi, cambia amministrazione ma non si può certo dire che trona in mano al centro Sinistra, perché Abonante era appoggiato anche dai Cinquestelle. Malgrado questo al primo turno, Cuttica di Revigliasco era in leggero vantaggio. A far pesare l’angolo della Bilancia verso Abonante sono stati molto probabilmente i voti di Giovanni Barosini, leader di Centro (ex UDC) già assessore nella precedente Amministrazione Comunale che ha appoggiato dall’esterno Giorgio Abonante. Al primo turno Barosini aveva ottenuto il 14% dei consensi, contro oltre il 40% ottenuto dai due candidati al Ballottaggio.