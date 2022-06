Online il nuovo sito istituzionale del Comune di Bordighera www.retecivica.bordighera.it, realizzato secondo le linee guida di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) per il design dei servizi web delle pubbliche amministrazioni.

Testi, immagini e servizi sono stati rivisti e collocati in una nuova architettura con l’obiettivo di garantire agli utenti maggiore usabilità ed accessibilità, ossia una esperienza di navigazione più semplice, intuitiva ed in grado di rispondere anche alle esigenze di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di configurazioni specifiche. Sono stati adottati inoltre tutti gli accorgimenti tecnici che rendono il sito responsive e quindi capace di adattare testi ed immagini alle dimensioni del display del dispositivo in uso (pc, tablet, smartphone).

In evidenza in home page il collegamento ai portali tematici del Comune come ad esempio lo sportello unico dell’edilizia, il S.U.A.P., il portale per la gestione dell’imposta di soggiorno, l’albo pretorio ed il sito turistico.

“Da oggi il sito istituzionale del Comune di Bordighera garantisce ancora più trasparenza, efficacia, informazione: un obiettivo doveroso, per cui un semplice restyling grafico non sarebbe stato sufficiente e che ha invece richiesto la riorganizzazione e la razionalizzazione di tutti i contenuti. E’ nato così un rinnovato, fondamentale strumento che pone al centro il Cittadino ed offre servizi, opportunità e risposte in modo puntuale, semplice ed immediato. Vi invito a scoprirlo e ad utilizzarlo, certo che saprà rendere sempre più vicini comunità ed attività amministrativa. Buona navigazione!” è il commento con cui il Sindaco Ingenito ha salutato la pubblicazione del nuovo sito.​