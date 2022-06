La situazione idrica di Tortona preoccupa il Consiglio Comunale. Rispendendo a un’interrogazione della minoranza, il Sindaco Federico Chiodi ha letto la risposta che Gestione Acqua (l’ente che si occupa dell’erogazione dell’acqua potabile) ha inoltrato al Comune che pubblichiamo di seguito e dalla quale emergono forti preoccupazioni.

“Le difficoltà dovute alla scarsità di risorsa idrica sono evidenti e potrebbero ulteriormente aggravarsi, qualora la mancanza di piogge dovesse perdurare.

Anche le temperature piuttosto elevate dei giorni scorsi hanno fatto si che i consuni di acqua potabile aumentassero in modo considerevole.

Dal punto di vista delle misure preventive, Gestione Acqua sta monitorando in modo continuo le falde e la disponibilità delle captazioni, ed al momento la situazione per il vostro Comune è sotto controllo.

Misura sicuramente da mettere in atto è quella di far si che vengano evitati gli sprechi e gli usi impropri dell’acqua potabile.

Vi terremo informati sull’evolversi della situazione anche concordando eventuali ordinanze per l’utilizzo razionale dell’acqua”.

Continueremo quindi a monitorare con gestione Acqua la situazione, predisponendoci a intervenire allorchè necessario con ordinanze per limitare eventualmente l’uso dell’acqua potabile per scopi non indispensabili.

Non sono certo siano misure sufficienti nel caso che l’estate si presentasse altrettanto secca come l’inverno e la primavera, anche se la perturbazione dei giorni scorsi ricorda sempre l’imprevedibilità di questi fenomeni, resi ancora più imprevedibili dagli effetti del cambiamento climatico in corso.

Sarebbero probabilmente necessari interventi più lungimiranti, magari trovando soluzioni con gli altri Comuni e gli enti superiori, per un progetto di regimazione dei corsi d’acqua, con la formazione di bacini, che peraltro consentirebbero anche di sfruttare anche per la produzione di energia rinnovabile tramite impianti di produzione idroelettrica.

Penso sarebbe una soluzione intelligente per risolvere più di un problema.”