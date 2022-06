Grazie alla ditta Ecoprogram di Tortona e all’interessamento del dirigente Marino Antonielli, Tortona ha un nuovo defibrillatore. La posa, presso l’area verde di Viale De Gasperi nel quartiere Oasi, il più popoloso della città, è avvenuta stamattina, giovedì 2 giugno nell’ambito della festa della Repubblica che l’Amministrazione comunale ha celebrato in modo solenne con la presenza del Sindaco Federico Chiodi, del presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, del Capitano dei Carabinieri Domenico Lavigna, e dei comandanti delle altre forse di polizia presenti sul territorio.

Dopo la posa del defibrillatore che il Sindaco ha ritenuto un momento molto importante nella realizzazione del progetto “Tortona città Cardioprotetta” invitando altresì la popolazione a seguire i corsi gratuito organizzati dalla Croce Rossa per imparare ad usare lo strumento altrimenti la sua presenza sarebbe inutile, la manifestazione è proseguita come da programma: CORTEO dei mezzi della delle Forze dell’ordine, del soccorso, della Protezione Civile e delle Associazioni di Volontariato lungo Via Emilia nord fino all’arrivo in piazza Duomo dove c’è stata la benedizione e quindi il corteo per il parco del castello dove a mezzogiorno si è svolta l’alzabandiera sulla Torre.

Di seguito altre immagini dell’evento